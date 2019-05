Piacenza, morto l'operaio colpito al petto da un blocco di cemento

E' morto all'ospedale Maggiore di Parma Alessandro Ziliani, il muratore bergamasco di 50 anni che mercoledì pomeriggio era rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto in un'azienda agricola a Cortemaggiore, in provincia di Piacenza. L'uomo, in cima a un ponteggio, stava eseguendo la demolizione di una struttura quando all'improvviso è stato travolto da un blocco di cemento che si è staccato e lo ha colpito al petto.