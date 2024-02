Reggio-Emilia, trovati i cadaveri di un'anziana e di un uomo: l'ipotesi è omicidio-suicidio

Il cadavere di un'anziana di 84 anni è stato trovato all'interno di un'auto, apparentemente con ferite da arma da taglio, in una zona impervia e boscosa a Schiocchi del Cerreto, in provincia di Reggio-Emilia.

Non lontano, in un burrone, un secondo corpo, quello di un uomo di 66 anni. Si ipotizza che l'uomo abbia ucciso la donna e si sia poi tolto la vita. Sono in corso gli accertamenti e sul posto per le indagini e i rilievi ci sono i carabinieri.