Omicidio Pierina Paganelli, sequestrata lettera shock: Louis Dassilva si scusa con Valeria "per quanto fatto"?

Intanto, Riario Fabbri, legale di Louis Dassilva, che rimane, dunque, l'unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha presentato istanza al Tribunale del Riesame personale per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ai giudici della libertà, però, il difensore non ha chiesto che vengano bloccati i termini feriali e questo potrebbe far slittare l'udienza per un'eventuale scarcerazione di Dassilva a settembre. La sospensione feriale dei termini processuali avrebbe portato alla fissazione di un'udienza entro la prima metà di agosto, troppo poco tempo evidentemente per la difesa che tenterà con una perizia tecnica di smontare la principale prova in mano alla Procura, ossia il video di sorveglianza della farmacia di via del Ciclamino, che riprenderebbe l'indagato in un orario compatibile con l'omicidio ritornare verso il portone di casa.