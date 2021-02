Omicidio di Ilenia Fabbri, il procuratore di Faenza: "Escludiamo pista passionale"

“Ci sentiamo di escludere al momento il movente passionale, proprio per quella che era la vita personale della vittima” spiega a “Mattino Cinque” il procuratore di Faenza, Daniele Barberini, in merito all'omicidio di Ilenia Fabbri, accoltellata alla gola nella sua abitazione di Faenza il 6 febbraio scorso.

La donna è stata aggredita in casa ma non ci sono segni di effrazione alle finestre: “I tempi sono molto stretti, tutta l’azione si svolge nel giro di 10 minuti. Un lasso temporale che va dalle 6 circa e finisce verso le 6.15 del mattino” spiega ancora Barberini. Sulla possibilità che esista un mandante e che si tratti di un omicidio su commissione il procuratore spiega: “perseguiamo tutte le ipotesi al momento”. Poi, sulla scena del delitto, il procuratore chiosa: “È possibile che non abbia chiuso la porta ma normalmente lo faceva sempre, non c’era nulla quella mattina che la inducesse a fare diversamente”.