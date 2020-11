Omicidio Beccalli, il presunto omicida scriveva alla madre: "Lavami i panni"

Una foto via Whatsapp e un messaggio: "Mamma lavami questi panni, non entrare in casa e non toccare nulla". Era il 16 agosto scorso, il giorno dopo la morte di Sabrina Beccalli. A scrivere in chat alla madre era Alessandro Pasini, il 45enne di Crema in carcere con l'accusa di avere ucciso l'amica 39enne con cui si era incontrato nel cuore della notte di ferragosto. Il messaggio nelle mani degli inquirenti è stato recuperato tra tutti quelli cancellati da Pasini.