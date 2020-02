Neonato negativo al coronavirus, parla il ginecologo che l'ha fatto nascere: "Per precauzione è stato separato dalla madre"

Primo parto in Europa da madre positiva al coronavirus: il bambino, nato a Piacenza il 24 febbraio con taglio cesareo, è negativo come ha confermato a "Pomeriggio Cinque" il dottor Minervino.

Il ginecologo ha inoltre sottolineato, in collegamento con Barbara d'Urso, che per precauzione il piccolo è stato separato dalla madre, per salvaguardarlo.

Minervino, nell'intervista, ha anche sottolineato come per ora sia escluso il rischio di trasmissione verticale con il latte materno: "Stiamo svolgendo degli accertamenti" ha precisato, lasciando aperte, a breve, le porte per un'allattamento naturale. "La donna era sintomatica e abbiamo preso tutte le cautele, ora seguiamo il suo decorso postoperatorio".