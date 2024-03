27 marzo 2024 19:15

Modena, candidato sindaco preso a martellate: tentava di salvare una donna da un'aggressione

Luca Negrini, in corsa alle Amministrative per il centrodestra, ha provato a fermare un uomo in stato di agitazione nel centro della città. E' stato colpito al braccio e guarirà in pochi giorni. Arrestato l'aggressore