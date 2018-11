9 novembre 2018 13:12 Maltempo, venerdì allerta arancione in Emilia Romagna | Danni alla piazzetta di Portofino Nuova ondata di perturbazioni sul nostra Paese. In Liguria un treno fuori binari a Santa Margherita

Il maltempo torna a fare paura, con la Protezione civile che lancia una nuova allerta arancione sull'Emilia Romagna per venerdì. Una perturbazione atlantica in arrivo ha portato precipitazioni sparse su Piemonte e Liguria, dove la situazione resterà critica anche venerdì. I fenomeni meteo "potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche" su diverse aree del Paese. In Liguria danni alla piazzetta di Portofino.

Portofino, danni alla piazzetta - Nel piazzetta, cuore del borgo, è avvenuto un cedimento a causa delle piogge che hanno fatto gonfiare il rio Fondaco che per raggiungere il mare corre sotto il ciottolato della piazza. L'area è stata interdetta. Il borgo dei vip è isolato dal 29 ottobre quando la mareggiata ha distrutto in più punti la strada che unisce Portofino a Santa Margherita Ligure. Il paese è raggiungibile solo dal mare.

Treno regionale deraglia a Santa Margherita Ligure Liguria, treno fuori binari a Santa Margherita - Circolazione ferroviaria in tilt nel nodo di Genova. Una frana vicino alla stazione di Santa Margherita ha causato l'uscita dai binari del primo carrello di una carrozza di un regionale. La frana è stata causata dal cedimento di un muro di contenimento che delimita la linea. Il cedimento, dice Rfi, è dovuto alle piogge abbondanti di questi giorni. Non ci sono feriti. La circolazione è stata prima sospesa, poi è ripresa con ritardi fino a 60 minuti.



Sulla Liguria, infatti, è attesa una serie di temporali che, scaricandosi su un territorio già saturo di acqua a causa delle precipitazioni dei giorni scorsi, hanno indotto a lanciare l'allerta gialla dalle 7 alle 18. Le precipitazioni più intense sono attese nella parte centrale della regione ma non si escludono fenomeni intensi anche nelle altre zone.