Incidente stradale a Reggio Emilia, auto va fuori strada: quattro morti, tre sono minori

Quattro persone, di cui tre minori, sono morte dopo che la loro auto è uscita di strada sulla statale via Emilia , in località Villa Gaida , finendo con lo schiantarsi contro una casa disabitata . Lo riferiscono i vigili del fuoco. A bordo del veicolo viaggiava una famiglia di cinque persone. Il padre è ferito molto gravemente . Le vittime sono la madre e i tre figli della coppia.

L'uomo, che era alla guida della vettura, è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Reggio Emilia. La via Emilia è stata chiusa per i rilievi necessari.