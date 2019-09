Incidente a Ferrara, era ubriaco il giovane alla guida dell'auto

E' indagato per omicidio stradale plurimo il giovane che era alla guida dell'auto su cui viaggiavano i tre ragazzi morti in un incidente nel Ferrarese. Secondo le analisi aveva un tasso alcolemico di 1,3 g/l, sensibilmente superiore ai limiti di legge. L'uomo è ora ricoverato in ospedale e le sue condizioni non sono gravi.