Incendio doloso in una palazzina a Modena, 20 in ospedale

Diciotto persone portate all'ospedale per accertamenti, altre due trasferite ai centri ustioni di Parma e Verona. Questo il bilancio di un incendio di origine dolosa che si è sviluppato poco prima della mezzanotte in una palazzina di Modena. Stando agli accertamenti condotti sul posto dalla polizia, intervenuta insieme alla polizia locale, ai vigili del fuoco e al 118, non è escluso che l'incendio possa essere stato appiccato da una persona residente.