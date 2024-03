Incendio Bologna, nel 2019 un'altra tragedia nello stesso complesso di case: morirono due fratellini

La tragedia del 2019

I corpi dei fratellini furono trovati in cortile dai vicini di casa, che avvertirono la famiglia. In casa, al momento della tragedia, era presente solo il padre, che parlò subito di una "tragica fatalità". Come riporta Il Resto del Carlino, quest’ultimo fu indagato per istigazione al suicidio ma poi scagionato da ogni accusa.