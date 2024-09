A Imola (Bologna) un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale. Mentre percorreva via Correcchio, nella zona industriale, ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava ed è stato sbalzato contro un albero. Inutili i soccorsi, per il minore non c'è stato nulla da fare. A dare l'allarme sono stati altri automobilisti di passaggio.