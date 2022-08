30 agosto 2022 17:55

Femminicidio Bologna, una folla commossa al funerale di Alessandra Matteuzzi

Una folla commossa, composta da familiari, amici, colleghi e conoscenti, ha voluto dare l'ultimo saluto ad Alessandra Matteuzzi, la 57enne uccisa a Bologna dall'ex compagno, il calciatore 27enne Giovanni Padovani, nel cortile del condominio in cui risiedeva, dopo una violenta aggressione con un martello. Alle esequie della donna, al cimitero della Certosa, presenti anche tante donne che non conoscevano la vittima ma che hanno voluto manifestare la loro vicinanza e testimoniare contro la violenza e il femminicidio. All'uscita dalla camera ardente, sorretta da amici e parenti, è apparsa visibilmente provata Stefania Matteuzzi, che era al telefono con la sorella Alessandra al momento della terribile aggressione. La vittima aveva denunciato per stalking Padovani a fine luglio. ll sindaco Matteo Lepore ha invitato "quanti più uomini possibile" alla fiaccolata prevista mercoledì sera alle 21. Secondo il primo cittadino, la risposta delle istituzioni poteva essere più celere: "Questa donna, come altre, prima di denunciare ha segnalato cosa le stava accadendo - ha dichiarato Lepore -, ma è passato troppo tempo prima che le istituzioni si muovessero. Ciò accade ogni giorno, e i segnali di violenza sulle donne sono sempre gli stessi: questo ci dice che il Paese non le sta difendendo come dovrebbe".