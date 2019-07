Forlì-Cesena, auto finisce in un fossato: quattro morti, tra loro anche due fratelli minorenni

Quattro giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto a Sant'Andrea in Bagnolo , in provincia di Forlì-Cesena. L'auto sulla quale viaggiavano ha sbandato, sbattendo contro la spalletta di cemento a bordo strada e finendo in un fossato . I carabinieri e i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei giovani. Tra di loro anche due fratelli minorenni.

Il conducente della vettura aveva 36 anni, le vittime 19, 17 e 14: tutti erano di origine romena e residenti a Forlì. L'incidente è avvenuto intorno alle 6 e circa un'ora dopo i vigili del fuoco hanno estratto l'ultimo corpo, quello del 14enne, dalle lamiere.



Le operazioni di recupero dei corpi si sono rivelate particolarmente difficili: l'auto era completamente distrutta dopo il violento impatto, quasi irriconoscibile. Il tratto stradale in cui è avvenuto l'incidente è rettilineo e tra le prime ipotesi delle cause della tragedia ci sarebbero l'eccessiva velocità o un colpo di sonno. Le quattro salme sono a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrà disporre eventuali esami tossicologici.



A Castrocaro Terme 27enne morta per incidente col motorino - Altra tragedia nella notte nel Forlivese: una giovane donna di 27 anni è morta in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale accaduto a Castrocaro Terme, poco prima delle tre. La donna era alla guida di un motorino quando, per cause ancora da chiarire da parte dei carabinieri, ne ha perso il controllo cadendo rovinosamente a terra. Il personale medico del 118 ha disposto il trasporto d'urgenza della 27enne al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena dove tuttavia la donna è deceduta a causa dei traumi subiti al capo.