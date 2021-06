Focolai variante Delta a Piacenza, il direttore generale dell’Ausl: “Tutte le 25 persone contagiate non erano vaccinate"

Il focolaio di variante delta registrato tra Piacenza e Cremona è stato spento. L'ultimo dei venticinque pazienti tra i trenta e i quaranta anni è stato dimesso e la trasmissione del contagio è stata interrotta grazie a una grande attività di tracciamento, come confermato a "Mattino Cinque" dal direttore generale dell'Ausl di Piacenza Luca Baldino: "Grazie al potenziamento che abbiamo fatto anche in epoca pre Covid - ha spiegato - siamo riusciti ad aumentare l'attività di tracciamento e sequenziamento in maniera veloce grazie ai nostri laboratori, in questo modo siamo riusciti a spegnere questo focolaio".

"Tutte le 25 persone contagiate - precisa Baldino - non erano vaccinate: né tra i dipendenti dell'azienda, né tra i parenti". Tuttavia, molte persone che hanno avuto contatti con il focolaio piacentino stanno cercando di evitare di sottoporsi al tampone, per evitare di avere problemi con le vacanze: "Quasi 300 persone devono ancora presentarsi - ha spiegato Marco Delle Donne, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl di Piacenza - abbiamo contattato anche le Forze dell'Ordine perché il tampone in questi è obbligatorio nonostante queste persone continuino a sottrarsi".