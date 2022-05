Ferrara, operaio cade da ponteggio e muore

Un operaio di 36 anni è morto, cadendo da un ponteggio mentre stava smontando un'impalcatura in un cantiere a Ferrara.

E' successo in via Borgo Punta: l'uomo, caduto dal quarto piano, sarebbe morto sul colpo. E' intervenuto il 118, ma gli operatori hanno potuto solo constatare il decesso, e la polizia per i primi accertamenti.