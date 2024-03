Ferrara, fu fermata con patente scaduta: nonna Giuseppina compie 104 anni

Con questo messaggio il sindaco di Vigarano Mainarda, Davide Bergamini, ha augurato buon compleanno a Giuseppina Molinari , per tutti nonna Giose, "pizzicata" qualche giorno fa al volante della sua auto con la patente scaduta , mentre di notte rientrava a casa dal torneo di burraco. La vicenda che l'ha portata al centro della cronaca, proprio a ridosso del suo 104esimo compleanno, che l'Amministrazione ha celebrato con fiori e foto di rito, mentre la festa con parenti e amici è stata "a porte chiuse".

"Sono orgoglioso di avere un'ultracentenaria nel mio comune ma, nel contempo, le rivolgerò un invito a non usare più l'auto per la salvaguardia dell'incolumità sua e di altre persone".

Tgcom24

Giuseppina Molinari è nata a Cento (Ferrara) il 22 marzo 1920 e, dopo la festa in famiglia, il vicesindaco di Vigarano Mainarda Mauro Zanella e l'assessore Daniela Piru Patroncini le hanno portato gli auguri di buon compleanno e un mazzo di fiori a nome di tutta l'amministrazione comunale.

"Ha apprezzato molto la visita, che non si aspettava, - ha riferito il vicesindaco a Il Corriere della Sera -. È stata una sorpresa. Abbiamo fatto due chiacchiere con lei, ci ha raccontato della sua famiglia e dei suoi fratelli, della sua vita. Ma non abbiamo parlato per niente di quanto accaduto qualche giorno fa".

"Ha fatto una sciocchezza, attorno a lei circo mediatico", ha aggiunto Zanella, specificando che il vero augurio è che su Giuseppina Molinari si spengano i riflettori, dopo che la vicenda della patente scaduta è rimbalzata dai media italiani a quelli internazionali.