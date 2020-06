Fase 3, i gestori dei locali in riviera romagnola: "Difficile far rispettare le regole"

Riprende la movida nella riviera romagnola, dagli aperitivi in spiaggia fino alle serate in discoteca. Le telecamere di "Mattino Cinque" sono state sul posto per mostrare come si è svolto il weekend all'insegna del divertimento tra assembramenti e mascherine quasi inesistenti. "E' difficile far rispettare le regole", dichiara il gestore di un locale mentre molti dei ragazzi intervistati sostengono che "il virus ormai è sconfitto" e, per questa ragione, non ci sarebbe motivo di preoccuparsi ancora.

"Da un lato ci sono i protocolli di sicurezza, dall'altro - spiega un altro gestore - la nostra responsabilità nel gestire un servizio adeguato cercando di assecondare anche le richieste del cliente". Una gestione complicata da parte dei titolari dei locali che assicurano di fare il possibile per far rispettare le norme di sicurezza e che alla fine fanno sapere che "la responsabilità oggettiva di ogni cosa ricade sempre e comunque sul gestore".