Fase 2, Bonaccini: "Spostamenti sotto controllo, migliorano anche i dati dei contagi"

Il primo giorno della Fase 2 in Emilia Romagna è trascorso all'insegna del rispetto delle regole. Lo conferma il presidente della regione Stefano Bonaccini che, a "Pomeriggio Cinque", ha commentato il comportamento dei suoi concittadini: "Per quanto riguarda i trasporti è tutto sotto controllo - spiega Bonaccini - anche per quanto riguarda i nuovi positvi abbiamo dati incoraggianti. Si tratta di un'altra giornata record con il minor numero di casi positivi dall'inizio di questa emergenza sanitaria".

Per quanto riguarda le famiglie, Bonaccini dice: "I bambini possono andare in un parco con i genitori, basta tenere le distanze di sicurezza. Stiamo predisponendo le aperture dei centri estivi per tornare alla socialità di cui abbiamo bisogno".