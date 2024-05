Ex vigilessa uccisa nel Bolognese, un'amica: "Mi ha detto che era molto amica di Gualandi; secondo me lui l'ha raggirata"

"Pomeriggio Cinque" prova a fare luce su quanto accaduto alla sede del comando della polizia locale di Anzola Emilia, comune della pianura bolognese, dove l'ex vigilessa di 33 anni Sofia Stefani è stata uccisa da un colpo alla testa partito dalla pistola del collega Giampiero Gualandi, attualmente sottoposto a fermo per omicidio volontario.



"Sofia era una persona meravigliosa. Un'anima pura, una persona solare, carina, dolce - racconta un'amica della vittima nella trasmissione condotta da Myrta Merlino, ricordando di aver conosciuto Sofia in maniera casuale e di aver legato molto. "L'ultima volta che l'ho vista aveva il casco e stava tornando a Bologna. Io le ho anche detto di non andare, ma lei disse che doveva firmare delle cose entro fine mese".

Nella testimonianza esclusiva mostrata durante l'appuntamento pomeridiano in onda venerdì 17 maggio, la donna ha anche parlato del legame tra l'ex vigilessa e il 63enne Giampiero Gualandi. "Mi ha sempre parlato di lui, ma come carissimo amico perché entrambi avevano avuto dei problemi ad Anzola Emilia, in caserma. Mi ha sempre detto che lui l'avrebbe aiutata, ma secondo me l'ha un po' raggirata".



E prosegue: "A me ha solo detto che erano molto amici, anzi io una volta le dissi di smetterla di sentirlo perché mi aveva dato una brutta impressione quando l'abbiamo visto in video-chiamata: una persona cupa, mentre lei era solare e piena di vita".



Secondo le ricostruzioni delle ultime ore, la donna avrebbe chiesto a Gualandi di vedersi per chiarire la relazione sentimentale che dopo i primi tempi si sarebbe deteriorata. Quello che si preannunciava come un incontro chiarificatore, però, si sarebbe trasformato in un omicidio, mentre la difesa sostiene che si sia trattato di un incidente.