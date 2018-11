Danneggiano monastero: arrestati

06:08 - I carabinieri hanno arrestato due cugini di 21 e 22 anni per aver danneggiato la struttura del convento francescano di Montefalcone a Canossa, nel Reggiano. I due, per far razzia delle gronde in rame dell'edificio e per trafugare il prezioso "oro rosso", non hanno esitato ad arrecare ingenti danni alla struttura del 1200 distruggendo centinaia di coppi antichi posti a copertura del tetto.