Covid, Emilia-Romagna: ok a mille spettatori per sport all'aperto

Fino a mille spettatori per gli eventi sportivi all'aperto e massimo 200 per quelli indoor, distanziamento e posti assegnati, deroghe concedibili in caso di interesse nazionale e internazionale. Sono queste le nuove linee guida per la partecipazione del pubblico varate dalla Regione Emilia-Romagna. La mascherina va indossata per tutta la durata della manifestazione se al chiuso.