Corruzione e truffa: arrestato sindaco nel Parmense

I carabinieri di Parma hanno arrestato il sindaco del comune di Polesine Zibello, in provincia di Parma, Andrea Censi, ex Pd poi candidato in liste civiche, eletto primo cittadino nel 2016. Gli inquirenti parlano di "un pervicace sistema di gestione della cosa pubblica, assolutamente asservito agli interessi privatistici del sindaco", e di reati che vanno dalla corruzione al falso alla truffa e al peculato.