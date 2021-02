Coronavirus, al vaglio area "arancione scuro" anche per Bologna

Getty

Il Bolognese è nel pieno del "terzo picco" della pandemia di coronavirus e, "come per il circondario imolese" dove sono in vigore restrizioni da "arancio scuro", si "valutano" misure più severe per contenere i contagi. Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini, illustrando l'ipotesi di una stretta per l'area metropolitana di Bologna.