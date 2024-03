Corcagnano (Parma), lui rifiuta di fare sesso al primo appuntamento: lei lo sequestra in casa

Una serata da incubo: cosa è successo

I due, conosciutisi attraverso una app di dating, si erano dati appuntamento per cena in un ristorante di Corcagnano, frazione alla porte di Parma. Dopo cena, l'uomo ha accompagnato la donna a casa decidendo di salire con lei, prima di lasciarla nella sua abitazione. Ma è successo l'impensabile. Lei, che era ubriaca, ha chiesto di passare una notte di sesso con il 29enne che però ha rifiutato, scatenando l'ira della 31enne. La moldava lo ha prima minacciato con una bottiglia di vino vuota, poi ha chiuso la porta blindata a chiave e si è ritirata nella sua stanza da letto, avvertendolo che non lo avrebbe liberato finché non avesse acconsentito ad avere un rapporto sessuale.