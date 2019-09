Cercatore di funghi scivola in dirupo e muore nel Modenese

Un uomo di 60 anni, del Modenese, è morto scivolando in un dirupo mentre andava a funghi nei boschi dell'Appennino. E' successo nella frazione Trignano di Fanano. Sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e Soccorso Alpino, allertati da un parente che era con lui. L'uomo è scivolato e poi precipitato per circa 50 metri: per lui non c'è stato nulla da fare.