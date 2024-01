Caso Matteuzzi, la Procura di Bologna chiede l'ergastolo per Giovanni Padovani

Per gli inquirenti non sussistono elementi che possano giustificare attenuanti nei confronti dell'ex calciatore

In aula il video di Alessandra Matteuzzi Un video pieno di luce e colori, di poco meno di due minuti, con immagini di Alessandra Matteuzzi felice, che ride, scherza con gli amici, abbraccia la sorella Stefania, gioca con i nipoti. Poi due foto in bianco e nero che la ritraggono con Giovanni Padovani, l'ex compagno, accusato del suo omicidio. E infine due foto di Alessandra Matteuzzi sul lettino dell'autopsia, con il volto sfigurato e tumefatto. Così l'avvocato di parte civile Chiara Rinaldi, che assiste assieme al collega Antonio Petroncini i familiari della vittima, ha voluto ricordare la donna uccisa il 23 agosto del 2022, per farla conoscere ai giurati, "visto che Alessandra non è mai potuta entrare in questa aula", ha sottolineato l'avvocato.

Le parole della sorella della vittima La sorella di Alessandra, al termine del video, non ha retto all'emozione e ha lanciato un gemito, per poi scoppiare a piangere finita l'udienza. "Voglio giustizia per mia sorella - ha detto Stefania Matteuzzi parlando con i giornalisti -. E' questo che mi sta tenendo su".

L'arriva dell'avvocato della famiglia Matteuzzi Durante la sua arringa, Rinaldi ha voluto evidenziare che "nessuno ha dato diritto di replica ad Alessandra e lei non può rispondere percheé Padovani l'ha annichilita, spaventata, e infine uccisa. Ma non potrà raccontarlo, perché è stata uccisa in maniera pianificata", ha sottolineato ancora. "Io tenterò di portare in aula Alessandra anche solo per un paio di minuti e cercate di guardarla - ha detto rivolgendosi alla giuria - con gli occhi più puliti che possiate avere".