Cadono da balcone, padre portato in questura: solo in casa con figli

Il padre dei due ragazzini deceduti cadendo dall'ottavo piano di un palazzo periferico di Bologna è stato portato in questura per accertamenti. Al momento della tragedia l'uomo era solo in casa con i figli, di 11 e 14 anni. La madre, invece, sembra fosse al lavoro. La famiglia di origine keniota, di cui fanno parte altri due figli, vive in nella casa di una onlus che si occupa di accoglienza per persone con situazioni di fragilità economica e sociale.