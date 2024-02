Cadavere ritrovato a Parma, l'affittuaria di Alessandra Ollari: "Scomparsa a giugno? Non la sentivo da un anno"

Alessandra Ollari è scomparsa a Parma il 29 giugno 2023, ma la sua affittuaria a "Pomeriggio Cinque" spiega di aver provato a rintracciare al telefono la 59enne prima di quella data e di non aver mai ricevuto risposta. Adesso che nella periferia di Parma è stato rinvenuto il cadavere di una donna in evidente stato di decomposizione, si pensa anche alla scomparsa di Ollari rispetto alla quale la Procura della città emiliana ha aperto nei mesi scorsi un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti.

"Quando ho letto la notizia ho subito pensato a lei" - racconta la donna che esercita la professione di parrucchiera proprio in un locale di proprietà della 59enne a Calestano (Parma). "L'ho sentita l'ultima volta a maggio 2022, le ho mandato un messaggio e lei mi ha risposto subito - racconta la parrucchiera - poi l'ho contattata a giugno ma non mi ha più risposto né ai messaggi né alle telefonate", conclude la donna che conosce anche la famiglia di Ollari ma che invece non ha mai visto il compagno della 59enne.

Il corpo, trovato il 2 febbraio da un passante a passeggio con il proprio cane, si trovava in un'area con una vegetazione abbastanza fitta, ma a pochi metri da alcune palazzine. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Per stabilire l'identità sarà infatti necessario attendere i risultati dell'esame autoptico.