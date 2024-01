Bologna, dopo Fleximan arriva "Dossoman": nel mirino i dissuasori di velocità

Dopo le incursioni di "Fleximan" contro gli autovelox, c'è un nuovo "pseudo-supereroe" della velocità stradale. Si è presentato con il nome di "Dossoman" e combatte contro i dissuasori di velocità. Succede a Calderara di Reno, nel Bolognese, dove molti dossi artificiali sono stati ritrovati senza alcune componenti e firmate con una vernice spray direttamente sull'asfalto.

A rendere noto l'accaduto, è stato il sindaco del comune del Bolognese, Giampiero Falzone, che ha fatto sapere di aver già avvertito i carabinieri, con i militari dell'Arma che dovrebbero a questo punto passare al setaccio le telecamere del circuito di videosorveglianza della zona alla ricerca di eventuali indizi e volti per risalire all'identità del responsabile: "Supereroe? Io l'ho ribattezzato imbecille-man - ha dichiarato il primo cittadino di Calderara di Reno alle telecamere di "Pomeriggio Cinque" -. Si professano come giustizieri e moderni Robin Hood e molti li osannano ma in realtà bisogna essere fermi nel definirli vandali".

L'episodio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi in via Rizzola Levante: qualcuno ha vandalizzato il dosso installato tempo fa per ridurre la velocità di transito dei veicoli. E dopo aver agito, ha voluto lasciare la propria firma sul manto stradale. I dossi sono stati dismessi probabilmente grazie a un avvitatore: il vandalo avrebbe agito probabilmente di notte perché l'operazione richiede anche una discreta quantità di tempo. Dopo aver svitato tutti i bulloni, "Dossoman" ha lasciato la sua firma.