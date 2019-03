Bologna, chiede i permessi per lo zio disabile ma va alle Cayman: denunciata

I permessi le erano stati concessi tra il 2016 e il 2018, in coincidenza con ricoveri del parente all'ospedale Maggiore di Bologna. Ma le verifiche in un'agenzia di viaggi e alcune testimonianze hanno consentito di accertare che nel 2018, tra marzo e giugno, la donna aveva utilizzato venti giorni di congedo straordinario, nei quali avrebbe dovuto assistere lo zio malato, per andare in vacanza.



Proprio in quel periodo le condizioni dell'uomo si sono aggravate fino alla morte. Ed è per questo che è venuta alla luce la truffa messa in atto dalla donna, contro la quale è stato avviato un procedimento disciplinare.



Nei guai è finito anche il marito, che avrebbe tentato di salvare la moglie in extremis rilasciando un certificato medico falso. Le fiamme gialle lo hanno quindi accusato di truffa e falso ideologico. I risultati dell'indagine saranno segnalati alla Procura della Corte dei conti, che farà i conteggi per il danno erariale.