Bologna, 14enne scomparsa da una settimana: la denuncia della famiglia

Cresce l'ansia per la vicenda di Camilla, la giovane scomparsa da Pianoro. Da una settimana infatti la famiglia non ha più notizie della14enne che sabato 22 giugno si è allontanata da casa, facendo perdere le sue tracce. La stessa sera, i genitori hanno presentato denuncia di scomparsa alla polizia. La ragazza, secondo alcune testimonianze raccolte dagli agenti, sarebbe stata vista domenica scorsa nella zona universitaria di Bologna, martedì in zona via de' Carracci, vicino alla stazione. Non è dunque escluso che possa aver preso un treno.