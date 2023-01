Bologna, uomo accoltellato alla gola durante una lite

A Bologna un 38enne di origine tunisina è stato accoltellato alla gola durante una violenta lite con un altro straniero.

E' successo nella serata di sabato in via Matteotti, zona Navile. Grazie alle descrizioni dell'aggredito, gli agenti della questura hanno rintracciato velocemente il responsabile del ferimento: un 33enne di origine tunisina, intercettato in zona universitaria e già con precedenti, che è stato denunciato per lesioni aggravate.