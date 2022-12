Bologna, accoltella la moglie davanti ai figli e scappa: fermato, la donna è grave

La donna è stata portata in gravi condizioni in ospedale, pare con una ferita al collo. Al momento dell'aggressione, in casa erano presenti anche i tre figli della coppia. L'uomo, uno straniero, è stato rintracciato e bloccato dalla polizia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

La donna è stata portata all'ospedale Maggiore di Bologna e sottoposta a un intervento in sala operatoria. Dopodiché, è stata trasferita nel reparto di Rianimazione e la sua prognosi è riservata. Il fatto è avvenuto sabato mattina, intorno alle 8, in centro, precisamente in via Rialto.

Come riporta Il Resto del Carlino, dopo il fatto, i figli della coppia sono scesi in strada a chiedere aiuto. Successivamente, sono stati affidati ai servizi sociali.

Sempre stando alla testata giornalistica, durante la fuga, l'uomo avrebbe fermato una donna che transitava in auto e, minacciandola con un coltello, si sarebbe impossessato della vettura per poi scappare. Poco dopo, si sarebbe schiantato in via de' Carbonesi. Lì, sarebbe stato bloccato dalla polizia.