Bologna, 17enne positiva al Covid a spasso con un'amica: denunciata

Una 17enne positiva al Covid-19 ha violato l'isolamento fiduciario per fare una passeggiata domenicale con un'amica a Bologna, ma è stata scoperta e denunciata dai carabinieri. La ragazza che era con lei, anch'essa minorenne, era tra l'altro senza mascherina. La 17enne è stata multata e denunciata per non aver rispettato l'isolamento.