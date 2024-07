Bologna, 14enne scomparsa da più di una settimana| La madre: "Camilla vive un periodo di grande fragilità"

La giovane, sabato 22 giugno intorno alle 16, è uscita con una coppia di amici per andare a fare una passeggiata al Parco Marco Biagi. Quando il padre ha chiamato sul telefono di questi ragazzi, qualche ora più tardi, ha appreso che la figlia si era allontanata da sola già da una ventina di minuti. Un conoscente l'avrebbe vista salire su un autobus in direzione Bologna centro. Camilla non aveva con sè il telefono. Da quel giorno ai genitori della 14enne sono arrivate diverse segnalazioni. Qualcuno l'avrebbe vista domenica scorsa nella zona universitaria di Bologna, martedì in zona via de' Carracci, vicino alla stazione e non è escluso che possa aver preso un treno.