Auto fuori strada nel Ferrarese, muore un 43enne

Incidente mortale in provincia di Ferrara: un'auto è finita fuori strada nei pressi della frazione di San Bartolomeo in Bosco. Nell'impatto è deceduto il passeggero, un 43enne italiano originario di Gallo, frazione di Poggio Renatico. Ileso invece il conducente della vettura. Per la vittima, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare.