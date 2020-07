Annega dopo un bagno in un fiume nel Piacentino

Un 49enne residente in provincia di Cremona è morto in Valtrebbia, nel Piacentino, annegando nel fiume Trebbia. Non vedendolo riemergere dopo un tuffo, gli amici che erano con lui hanno subito chiamato i soccorsi. Estratto dall'acqua, sono iniziate la manovre di rianimazione in una piccola spiaggia dove poco dopo è atterrata anche l'eliambulanza di Parma. Purtroppo non c'è stato nulla da fare.