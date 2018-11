18 marzo 2014 Auto finisce in un canale nel Ferrarese: quattro giovani morti affogati Le vittime sono due ragazzi e due ragazze tra i 25 e i 31 anni. Dopo aver fatto la spesa a Volania, sarebbero dovuti andare a festeggiare il compleanno di uno di loro

12:02 - Quattro persone, due ragazzi e due ragazze, sono morte dopo essere finite in un canale nel Ferrarese. E' successo a Massenzatica, nel Comune di Mesola. L'auto sulla quale viaggiavano, una Bmw 320, stava percorrendo la Provinciale 11, quando l'uomo alla guida ha perso il controllo: la vettura è finita dritta nell'acqua e si è trasformata in una trappola, non dando scampo ai quattro che sono morti affogati.

I soccorritori hanno recuperato i corpi delle vittime: si tratta di un uomo di 30 anni, della vicina Comacchio, e di una romena che ha compiuto 31 anni due giorni fa, residente a Lido degli Scacchi. L'identificazione è stata possibile dopo il rinvenimento dei loro documenti, mentre più complessa è la situazione degli altri due. Del secondo uomo si sa solo che non è il fratello della prima vittima, come era apparso in un primo momento.



Sul posto dell'incidente si è recato anche il sindaco di Mesola, Lorenzo Marchesini, mentre i carabinieri hanno cercato i familiari delle vittime per tentare di ricostruire le ultime ore dei quattro.



Chi erano le vittime - Sono state identificate le vittime: si tratta del guidatore, Matteo Carli, 30 anni, di Comacchio (Ferrara), Stefano Bertaglia, 30, di Ariano Rovigo), Liliana Dragnescu, 31, e N.C., 20). Dopo aver fatto la spesa a Volania, sarebbero dovuti andare a festeggiare il compleanno della Dranescu.