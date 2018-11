Emergenza rifiuti nel Napoletano, a fuoco cumuli di spazzatura a Torre del Greco

A Torre del Greco (Napoli) ignoti hanno dato fuoco alle montagne di spazzatura non raccolta da giorni presso l'ecopunto di via del Lavoro, nel quartiere di Sant'Antonio. L'episodio è avvenuto a ridosso di un complesso di palazzine di edilizia popolare e in un'area dove è stato ricavato anche un parco giochi oramai inutilizzato dai bambini della zona. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco.

Torre del Greco, bruciati cumuli di rifiuti abbandonati Ansa 1 di 9 Ansa 2 di 9 Ansa 3 di 9 Ansa 4 di 9 Ansa 5 di 9 Ansa 6 di 9 Ansa 7 di 9 Ansa 8 di 9 Ansa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Sull'emergenza inquinamento è intervenuto, dall'assemblea nazionale della Cna, il vicepremier Matteo Salvini. "Se hanno fatto finta di niente per trent'anni, io non sono al governo per fare finta di niente. I rifiuti vanno smaltiti producendo anche utili, energia, ricchezza e non producendo i roghi tossici che avvelenano e ammazzano. Se produci rifiuti, quasi ovunque quei rifiuti significano ricchezza e non devastazione. Bisogna spiegare alla nostra gente che per il nostro bene, per la nostra salute e il nostro business non possiamo più far finta di niente".