Ema: bugiardino del vaccino Johnson&Johnson sarà aggiornato

"Il comitato per la sicurezza dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha concluso che alle informazioni" del bugiardino "sul prodotto per il vaccino Janssen", della Johnson&Johnson, "dovrebbe essere aggiunto un avvertimento su coaguli di sangue insoliti con piastrine basse". "Inoltre - si legge in una nota dell'Ema - gli eventi dovrebbero essere elencati come effetti collaterali molto rari del vaccino".