Povertà, Elly Schlein: "Più di tre milioni in Italia, il salario minimo a nove euro è fondamentale"

"In questo Paese più di tre milioni di italiani sono poveri anche se lavorano. Per questo, la battaglia per il salario minimo a nove euro è fondamentale". Ospite a "È sempre Cartabianca" Elly Schlein parla - tra le altre cose - di disuguaglianze sociali, sottolineando l'importanza di ridurre la forbice tra i cittadini.

"Intendiamoci, noi non abbiamo nulla contro chi genera ricchezza, ma, per far stare in piedi una società, ci dev'essere anche un ridistribuzione di questa ricchezza attraverso un sistema fiscale equo", va avanti la segretaria del Partito Democratico, sottolineando la necessità di sostenere anche la parte di popolazione che da sola non ce la fa.

"Al momento, questa parte di popolazione la vediamo abbandonata", precisa Schlein, facendo riferimento al lavoro dignitoso, all'istruzione di qualità e anche alla sanità pubblica.