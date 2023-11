Omicidio Elena Ceste, i genitori: non abbiamo ancora perdonato nostro ex genero

"Sinceramente non ho ancora perdonato il mio ex genero.

E non ci riesco. Per un genitore è dura accettare l'omicidio di una figlia. Poi, quando lui uscirà dal carcere, un domani, si vedrà. Adesso va così. Per quanto riguarda i miei nipoti, decideranno loro che cosa fare in futuro. Quando succederà, e so che prima o poi accadrà, saranno tutti i grandi e in grado di scegliere come comportarsi". Lo ha detto alla Stampa Lucia, la madre di Elena Ceste uccisa nel 2014 dal marito, oggi in carcere.