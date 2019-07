Eclissi parziale, la Luna diventerà rossa: ecco dove e a che ora vedere lo spettacolo

Il fenomeno è considerato l'evento astronomico dell'anno. Tante le iniziative organizzate per l'occasione dall'Unione Astrofili Italiani, dall'Istituto Nazionale di Astrofisica e da diverse associazioni. "Quando la Terra si trova tra il Sole e la Luna e proietta sul satellite il suo cono d'ombra, solo due terzi del disco lunare sono immersi nell'oscurità. Lo spicchio che resta illuminato dal Sole - ha spiegato all'Ansa Paolo Volpini, dell'Uai - rende più difficile vedere il tipico colore rossastro di un'eclissi totale di Luna, dovuto alla diffusione della luce rossa filtrata dall'atmosfera terrestre", ha aggiunto.



"La Luna sorge poco dopo le 20:30, ora italiana, e inizia a entrare nella penombra della Terra verso le 20:45, quando è ancora bassa sull'orizzonte", ha precisato Volpini. "La fase d'ombra inizia invece intorno alle 22:00 e il massimo dell'eclissi si ha verso 23:30. L'intero fenomeno dura circa 5 ore e mezza. La Luna infatti - ha aggiunto - esce dalla penombra terrestre alle 2:17. A fare da sfondo alla Luna eclissata - ha precisato Volpini - anche un corteo celeste. Nel corso della serata, guardando verso Sud-Est, si possono vedere in fila Antares, la stella più luminosa della costellazione dello Scorpione, poi Giove, l'oggetto più luminoso del cielo, e infine Saturno e la Luna", ha chiarito Volpini.



La sera dell'eclissi è possibile anche vedere due passaggi della Stazione Spaziale, che il 21 attende l'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), Luca Parmitano. "Il primo poco sopra Saturno e la Luna - ha spiegato Volpini - è visibile dall'Italia centro-meridionale a partire dalle 21:25. Il secondo transito visibile in tutta Italia - ha concluso - è alle 22:58, sulla verticale della Penisola, poco a Nord di Roma". Proprio a Roma si può osservare l'eclissi dalla suggestiva cornice dell'Isola Tiberina sul Tevere in una serata organizzata ad hoc.



Come vederla - L'eclissi di Luna può essere vista a occhio nudo. L'ideale è vederla in luoghi in alto e lontani dalle luci della città.