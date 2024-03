Eclissi lunare, il 25 marzo lo spettacolo astronomico visibile dall'Italia

Restano ancora poche ore per assistere in Italia all'eclissi lunare del 25 marzo.

Nello specifico, si tratta di una eclissi penombrale, in cui la Luna entra nella penombra, apparendo leggermente oscurata (intorno alle 5.53 del mattino). Potremo vedere solo l'inizio dell'eclissi che raggiungerà il suo massimo alle 8:12, quando il sole sarà già sorto e continuerà fino alle 10.32.