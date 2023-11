Ebrei Roma: "Chi si mobilita per le donne tace sugli stupri di Hamas"

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, la Comunità Ebraica di Roma ha presentato la videoinstallazione "Il silenzio è complice". L'opera, spiega in una nota la Comunità, "è volta a sensibilizzare l'opinione pubblica e a denunciare l'indifferenza sulle violenze perpetrate dai terroristi palestinesi ai danni delle donne durante e oltre il pogrom del 7 ottobre". Il video verrà proiettato sulla facciata della Casina dei Vallati, in Via del Portico d'Ottavia, sede della Fondazione Museo della Shoah, sabato 25 novembre a partire dalle 19:30.

"'Il silenzio è complice', sottolinea il testo nel video della campagna di sensibilizzazione. Un'iniziativa partita già nei giorni scorsi sulle pagine di Shalom.it, il giornale della Comunità Ebraica di Roma, e che ha ospitato illustri interventi per denunciare la mancata condanna delle organizzazioni in difesa dei diritti delle donne, ancora in silenzio da quel tragico 7 ottobre. Un segnale importante - conclude la Comunità ebraica di Roma - per ricordare le donne, comprese le bambine e le anziane, violentate, torturate e bruciate vive dai terroristi di Hamas. Per ribadire il 'no' alla violenza contro il genere femminile. Ovunque.