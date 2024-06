Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto a Eboli, in provincia di Salerno. Lo scontro frontale tra due auto si è verificato sulla strada statale 18, in località Santa Cecilia. Una delle vittime era alla guida di un'automobile, mentre le altre due erano a bordo dell'altra vettura. Indagini in corso per accertare la dinamica precisa di quanto avvenuto. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri.