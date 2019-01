Brescia, 42enne carbonizzata: fermato un uomo | Forse una donna la mandante dell'omicidio

Il cadavere carbonizzato è stato riconosciuto dalla fede al dito. All'interno dell'anello era presente la scritta con il nome del marito e la data del loro matrimonio avvenuto nel 2002. Servirà comunque l' esame del Dna per confermare che il cadavere sia effettivamente quello della donna come però ritengono con certezza gli inquirenti.



Fermato un uomo, forse una donna la mandante dell'omicidio - Per l'omicdio è stato fermato un uomo. Stando a quanto emerso dietro il delitto ci sarebbero motivi passionali e gli inquirenti stanno valutando la possibile presenza di un mandante. Fonti vicino alle indagini fanno sapere che potrebbe trattarsi di una donna.