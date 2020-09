Duplice omicidio Lecce, lo zio di Eleonora: "Vivevano uno per l'altra, a noi non risulta nessun amico Andrea"

Una coppia d'oro che si amava tanto e non aveva scheletri negli armadi. Lo zio di Eleonora Manta descrive così la nipote e il e il fidanzato Daniele De Santis, uccisi a coltellate nella casa di Lecce dove erano appena andati a convivere.

"Vivevano uno per l'altra, non abbiamo mai avuto sentore di qualcosa, a noi non risulta nessun amico che si chiama Andrea", spiega l'uomo ai microfoni dell'inviata di "Mattino Cinque". "Erano le 20.51, abbiamo sentito delle urla, sembrava una litigata normale, io sentivo le urla della ragazza, quelle di Daniele erano fievoli, forse perché era già stato colpito", aggiunge un vicino di casa della coppia.